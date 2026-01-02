سلة الزمالك تهزم سبورتنج بدوري السوبر

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 86 - 75، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن ببطولة دوري اليانز.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:

الفترة الأولى: 17 - 19

الفترة الثانية: 42 - 33

الفترة الثالثة: 70 - 54

الفترة الرابعة: 86 - 75

وشهد اللقاء حضور محمد طارق ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك، لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال المباراة.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، يوم الاثنين المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور ذاته بالبطولة.