مقربون من رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي يعلنون إيقافه من قبل الأمن

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قالت مصادر اليوم الخميس، إن قوات الأمن أوقفت رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بعد مداهمة ورشة لصناعة المكيفات يملكها.

وأعلنت الصفحة الرسمية للجبالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قوات الأمن داهمت الورشة واقتادته في سيارة أمنية.

وقالت إذاعة "موزاييك" الخاصة إن لجنة مشتركة من وزارات الأمن والتجارة والصحة، قامت بمعاينة الورشة للوقوف على مدى احترام الشروط القانونية بعد أن سجلت تجاوزا يتمثل في تشغيل أجانب من دول أفريقيا جنوب الصحراء على نحو مخالف للقوانين.

وقال السياسي ورفيق دربه عبد الحميد الجلاصي في تدوينة، إن وحدة أمنية ضبطت في ورشة الجبالي مادة بدعوى إمكانية استعمالها في صناعة المتفجرات.

وترأس الجبالي أول حكومة بعد ثورة 2011 واستقال من منصبه في 2013 واستقال من الأمانة العامة لحزب حركة النهضة الإسلامية عام 2014.