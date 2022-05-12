الإمارات: 1600 ممرض يحطمون رقمين قياسيين بـ جينيس في يوم التمريض العالمي

سجل الكادر التمريضي بدولة الإمارات، اليوم الخميس، رقمين قياسيين عالميين في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، وذلك بمناسبة يوم التمريض العالمي، الذي يصادف 12 من شهر مايو من كل عام.

وتمثل الرقم القياسي الأول في تجمع 1600 ممرض وممرضة يرتدون زي التمريض تحت سقف واحد في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، وانضم لهم ممرضون وممرضات من الهند وسلطنة عمان، عبر الإنترنت، تقديرا لهم.

ووقف الممرضون خلال تجمعهم، دقيقة صمت حدادا وتكريما لروح الممرضة ليزلي أورين أوكامبو، التي رحلت أثناء أداء واجبها في الصفوف الأمامية أثناء التصدي لفيروس كورونا، حيث كانت تعمل ضمن كادر مستشفى برجيل بأبوظبي للرعاية المنزلية.

بينما تعلق الرقم القياسي العالمي الثاني، بأن أدى 1600 ممرض وممرضة قسم مهنة التمريض في وقت واحد، وهو ما يعرف بتعهد فلورنس نايتنجيل، لدعم المثل العليا لمهنة التمريض بالعالم.

ونظم الحدث مجموعة (في بي إس) للرعاية الصحية بالإمارات، بحضور ومشاركة مسؤولين وممثلين لموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية.