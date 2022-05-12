كشف لوكسو سبتمبر، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن كواليس قرار الكاف بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية يوم 30 مايو على ستاد محمد الخامس بالمغرب.

وأكد سبتمبر في حديثه، عبر قناة "الحياة"، مساء أمس: «عملية اختيار الدولة المستضيفة لنهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا تمت بوضوح وشفافية، وذلك بعدما طلبنا من الدول أن تتقدم بطلب لاستضافة المباراة، وذلك حدث في شهر يناير».

وأضاف: «الكاف أرسل لكل أعضائه وعددهم 54 دولة للإبلاغ بفتح باب الترشح، والسنغال والمغرب تقدما لاستضافة النهائي وكان هناك مرشحان فقط، وبالتالي أحدهما انسحب وأصبح هناك دولة مرشحة وهذه عملية بسيطة وتتم بهذه الصورة، الكاف يطبق كل تعليمات ولوائح الاتحاد الإفريقي وبشكل محايد».

وأوضح: «لم يتم اختيار المغرب، ولكنها كانت المرشح الوحيد بعد انسحاب السنغال، وفي هذه الحالة تم تطبيق لوائح الكاف وإعلان ملعب المباراة مباشرة».

وشدد: «الكاف ليس لديه إجابة لمعرفة أسباب انسحاب الاتحاد السنغالي، هذه ليس من اختصاصنا، وأنا كمسؤول في الكاف، لا أعلم توقيت الانسحاب بالظبط».

وعن موقف الاتحاد الإفريقي، حال رفض الأهلي اللعب في المغرب: «ليس هناك أسباب منطقية وقانونية لمثل هذا الأمر، الأهلي بطل كبير وفريق محترم ولا شك أن الأحمر عبر عن عدم سعادته لهذا القرار».

وأتم: «الفترة التي تتيح للاتحادات التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهت، ولم يتقدم أحد في النهاية سوى دولتين، وقرار الكاف ملزم للجميع وليس هناك اي قواعد أخرى يستند عليها، والأهلي محترف ويعرف كيف تسير الأمور بشكل قانوني».