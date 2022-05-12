بوتين: العقوبات الغربية المفروضة علينا تسبب أزمة اقتصادية عالمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تثير أزمة اقتصادية عالمية، معتبرا أن بلاده تتعامل بنجاح مع العقوبات الغربية.

وذكر الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول المسائل الاقتصادية، اليوم الخميس، أن "استمرار الهوس الغربي بالعقوبات سيؤدي إلى عواقب يصعب التنبؤ بها"، مشيرا إلى أن موسكو تتعامل مع سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب، منوها بأن التضخم يتباطأ تدريجيا والروبل آخذ في الارتفاع.

وأضاف أن "الاتحاد السوفيتي سبق أن هزم النازيين ليس فقط على الجبهة، ولكن أيضًا في الاقتصاد، لقد احتفلنا مؤخرًا بيوم النصر، وأود أن أذكركم أنه تم تحقيق هذا النصر ليس فقط في المعارك على الجبهات، ولكن أيضًا بسبب القوة الاقتصادية لبلدنا".

ولفت بوتين إلى أن بلاده تنتظر في هذا العام حصادا قياسيا من الحبوب، معربا عن تأييده لتمديد برنامج القروض العقارية بشروط ميسرة لدعم الأسر وقطاع البناء في روسيا.