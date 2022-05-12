ضبط مدرس اعتدي جنسيًا علي طالبة بالدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا محافظة الدقهلية من ضبط معلم رياضيات بمعهد أزهري بعد قيامة بالتعدي جنسيا علي طالبة قاصر بالصف الثالث الإعدادي بقرية كتامة وإجبارها علي ممارسة الرذيلة معه وتهديدها بانه سيبلغ أهليتها بما جري واكتشف والدها الواقعة بعد تأخرها وذهابه الي مكان الدرس فاكتشف وجود نجلتة خلال ارتداءها ملابسها.

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة طلخا من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة وتبين تجمع أهلية أحد أطراف المشاجرة أمام أحد المنازل بالقرية.

بالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هم كلا "یاسر .م.خ.ع" ونجلته "ف"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري بمعهد فتيات كتامة ، وطرف ثاني " محمود .ع.ح.ع"، مدرس رياضيات بمعهد أزهري ومقيم مركز طلخا .

بسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي علي نجلته جنسيا بأن قام بهتك عرضها وذلك عقب انتهاء نجلته من الدروس وأنه أثناء توجهه لاصطحاب نجلته من الدرس وذلك لشعوره بتأخرها في العودة للمنزل وجد مقر الدرس مغلق وقام بالطرق علي المكان حتي قام الطرف الثاني بفتحه ووجد نجلته وحدها بصحبته وحدثت المشاجرة لإدلاء ابنته له بأن المدرس المذكور قام بالتحايل عليها وإيهامها بحبه لها وتكررت بسبب ذلك تلك اللقاءات الجنسية بينهم إلي أن قام بفض غشاء بكارتها.

وبسؤال المتهم في محضر الشرطة أقر بوجود علاقة عاطفية فيما بينهم منذ حوالي شهر تقريبا وتعددت اللقاءات العاطفية فيما بينهم عقب انتهائهم من الدروس وانصراف باقي الطالبات من الدرس وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة وفض غشاء بكارتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5927 جنح مركز طلخا وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض الطالبة علي مصلحة الطب الشرعي.