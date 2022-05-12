نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء.

وقال خلال مراسم، تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي، إن السلطات الفلسطينية رفضت وترفض التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لأنها ارتكبت الجريمة.

وتابع: «لا نثق بهم وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية، لملاحقة المجرمين»، منوهًا إلى أن سلطات الاحتلال ترتكب العديد من الجرائم، وهو ما يضع قرارات المجلس المركزي موضع التنفيذ.

وأُقيمت اليوم الخميس، مراسم تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، من مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأقيم موكب رسمي لوداع وتكريم الصحفية، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.