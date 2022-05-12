ألمانيا: بدء تحقيقات على خلفية الاشتباه في الإرهاب ضد تلميذ إيسن

أعلن الادعاء العام بمدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا، اليوم الخميس، أنه تم بدء إجراء تحقيقات ضد تلميذ على خلفية الاشتباه في إعداده لجريمة تعرض أمن البلاد للخطر.

وقال متحدث باسم الادعاء وآخر باسم وزارة الداخلية المحلية بولاية شمال الراين-فيستفاليا، اليوم الخميس، إن الادعاء العام المعني بقضايا الإرهاب في دوسلدورف تولى التحقيقات.

وكان هربرت رويل، وزير الداخلية المحلي للولاية، صرح في وقت سابق اليوم، بأن الشرطة اكتشفت موادا مخصصة لصنع قنبلة بهدف التخطيط لهجوم لدى التلميذ الذي احتجزته صباح اليوم بعد تفتيش مسكنه ومصادرة أسلحة وصناديق به.