إحالة طالبين بالتعليم الفني الزراعي للتحقيق لأدائهما الامتحان بدلا من آخرين ببني سويف

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أكد محمد عبدالتواب وكيل تعليم بني سويف، في إطار المتابعة المستمرة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021، انتظام أعمال امتحانات الصف الثاني الثانوي والصفين الرابع والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الفني.

وأضاف وكيل تعليم بني سويف، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بدأت اليوم، وتنتهي 26 مايو الجاري.

وأدى 17 ألف طالب وطالبة (نظامي وخدمات ومنازل) امتحان مادة اللغة العربية ورقيا للأسئلة المقالية بنسبة 30%.

وتم وضعها من خلال الإدارات التعليمية وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ثم إلكترونيا باستخدام التابلت بنسبة 70% للأسئلة الموضوعية.

وقال "عبد التواب" بأنه يتم تسليم الطلاب ورقة مفاهيم لكل مادة شاملة أهم المعلومات، ويقوم الطالب بتسليمها مع ورقة الإجابة وعدم السماح بأخذها.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية وضوابط أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وعدم السماح باصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أو تقسيم الشاشة أو الدخول على المنصات التعليمية أثناء أداء الامتحان.

وفي سياق متصل أنهى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني بأداء مادة الرياضيات.

كما أدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، انه خلال متابعة الامتحان مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وتلقى تقريرا من غرفة عمليات إدارة الواسطي التعليمية حول قيام طالبين بالصف الثالث الثانوي الفني الزراعي بمدرسة الواسطي الزراعية بمحاولة أداء الامتحان، بدلا من طالبين آخرين أحدهما بالصف الأول الزراعي والآخر بالصف الثاني الزراعي، حيث تم اكتشافهما من خلال بطاقة التعارف، وقرر وكيل تعليم بني سويف إحالة الطالبين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية كافة.