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أسامة نبيه يحسم موقف نجله من الرحيل عن الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 12 مايو 2023 - 3:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مايو 2023 - 3:14 ص

كشف أسامة نبيه المدرب الزمالك السابق بنادي الزمالك، آخر تطورات مفاوضات الفريق الأبيض مع نجله يوسف، لتجديد عقده قبل نهايته في الصيف القادم.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية: «نجلي يوسف لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن، وهو سعيد بتواجده في الصفوف الفريق الأبيض».

وأضاف: «يوسف لديه رغبة في المشاركة بشكل أكبر في المباريات، ونادي الزمالك له فضل علينا كبير وعظيم».

وأوضح: «منذ 5 أيام قدمت إدارة الزمالك عرضًا جديدًا لتجديد عقد يوسف، ولكنه الوضع صعب بسبب قلة مشاركاته مع الفريق».

وتابع: «بالفعل، إدارة بيراميدز تفاوضت معنا للتعاقد مع نجلي يوسف منذ فترة، واللاعب حتى الآن لم يحسم خطوته القادمة سواء بالاستمرار مع الزمالك أو الرحيل عن الفريق».

وأتم: «علمنا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع يوسف في الفترة الأخيرة، ونحن نريده أن يشارك في المباريات باستمرار، حتى يتم ضمه إلى المنتخب في المعسكرات القادمة».


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