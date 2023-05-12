أسامة نبيه يحسم موقف نجله من الرحيل عن الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أسامة نبيه المدرب الزمالك السابق بنادي الزمالك، آخر تطورات مفاوضات الفريق الأبيض مع نجله يوسف، لتجديد عقده قبل نهايته في الصيف القادم.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تليفزيونية: «نجلي يوسف لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن، وهو سعيد بتواجده في الصفوف الفريق الأبيض».

وأضاف: «يوسف لديه رغبة في المشاركة بشكل أكبر في المباريات، ونادي الزمالك له فضل علينا كبير وعظيم».

وأوضح: «منذ 5 أيام قدمت إدارة الزمالك عرضًا جديدًا لتجديد عقد يوسف، ولكنه الوضع صعب بسبب قلة مشاركاته مع الفريق».

وتابع: «بالفعل، إدارة بيراميدز تفاوضت معنا للتعاقد مع نجلي يوسف منذ فترة، واللاعب حتى الآن لم يحسم خطوته القادمة سواء بالاستمرار مع الزمالك أو الرحيل عن الفريق».

وأتم: «علمنا أن الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع يوسف في الفترة الأخيرة، ونحن نريده أن يشارك في المباريات باستمرار، حتى يتم ضمه إلى المنتخب في المعسكرات القادمة».