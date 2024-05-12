وزيرة خارجية سلوفينيا: الهجمات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية يجب أن تتوقف الآن

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، إن بلادها دعت مرارًا وتكرارًا لوقف إطلاق النار في غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وشددت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، خاصة بعد مقتل 35 ألف مدني برئ، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأكدت أن العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء، تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن «ما يزيد على مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة»، معقبة: «هناك خطة إسرائيلية متعلقة بتهجير المدنيين، نحن ندين الأمر بشدة ونطلب من تل أبيب عدم الاستمرار في ذلك».

وأعربت عن صدمتها من فقدان حوالي 103 صحفيين حياتهم على مدار الـ5 الأشهر الأخيرة، وهم يمارسون عملهم داخل قطاع غزة، قائلة إن عددا منهم يغادر رفح الآن.

وأكدت إدانة بلادها للهجمات الإسرائيلية ضد رفح الفلسطينية، مستطردة: «نحن نطلب من تل أبيب التوقف عن الأمر، تلك الهجمات يجب أن تتوقف حالًا».



