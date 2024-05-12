أرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل أرسنال، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 83 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس وتاكيهيرو تومياسو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي وديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز ولياندرو تروسارد.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: آرون رامسديل، جورجينهو، أوليكساندر زينشينكو، جابرييل جيسوس، إدوارد نيكيتاه، إيميل سميث روي، جاكوب كيويور، فابيو فييرا وجابرييل مارتينيلي.