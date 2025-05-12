زعلوك يقود هجوم منتخب مصر أمام غانا في ربع نهائي أمم أفريقيا للشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاماً بقيادة أسامة نبيه التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مباراة غانا، في تمام السادسة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب السويس الجديد، في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

نبيه أجرى تعديل وحيد على التشكيل الذي بدأ به مباراة منتخب تنزانيا في الجولة الختامية بالدور الأول، حيث دفع بلاعب الوسط مؤمن شريف بدلاً من عمر خضر الذي يشكو من الإرهاق، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد سمير - عبد الله بوستنجي - أحمد عابدين – مهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد "كاباكا" – سيف سفاجا – محمد السيد – مؤمن شريف.

خط الهجوم: أحمد شرف – محمد زعلوك.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس:

أحمد وهب - أحمد منشاوي – محمد جمال – محمود لبيب - محمد عاطف – أحمد وحيد - محمد رأفت – مهند محمد – عمرو خالد "بيبو" – عمرو فتحي "عموري".

منتخب مصر تأهل لهذا الدور بعد حصوله على المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين على جنوب أفريقيا وتنزانيا (1 – 0) وتعادل مع زامبيا (0 – 0) وخسارة أمام سيراليون (1 – 4) ’ أما المنتخب الغاني فقد تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين على السنغال وأفريقيا الوسطى بنتيجة (1 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله.