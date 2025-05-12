أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، خلفا للمدرب المؤقت، وذلك في خطوة تهدف لإعادة منتخب "السامبا" إلى طريق البطولات.

وأكد الاتحاد أن أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد، سيبدأ مهمته رسميا مع المنتخب البرازيلي يوم 26 مايو الجاري، أي بعد 24 ساعة فقط من ختام مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسيداد.

وجاء التوقيع بعد مفاوضات ودية قادها دييجو فرنانديز، مبعوث الاتحاد البرازيلي، مع المدرب المخضرم البالغ من العمر 65 عامًا، والذي يُعد من أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن إدارة ريال مدريد اتفقت مع الإسباني تشابي ألونسو لتولي القيادة الفنية للفريق الملكي خلال المواسم الثلاثة المقبلة، بدءا من كأس العالم للأندية.

وسيسافر أنشيلوتي إلى البرازيل مباشرة بعد نهاية موسمه مع الريال، لقيادة "السيليساو" في مواجهتي الإكوادور وباراجواي المقررتين في 6 و11 يونيو المقبل، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يحتل المنتخب البرازيلي حاليًا المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ويمتلك أنشيلوتي سجلا حافلا بالألقاب، حيث توج خلال فترتيه مع ريال مدريد بـ15 لقبا، من بينها 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و3 لكأس العالم للأندية، ولقبين للدوري الإسباني، إلى جانب ألقاب محلية وقارية أخرى.