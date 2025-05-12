أكد ميمي عبد الرازق، نجم الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق، أن النادي الأهلي بحاجة إلى مدرب أجنبي صاحب شخصية قوية، قادر على السيطرة على نجوم الفريق وتوظيفهم بالشكل الأمثل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود ما وصفه بـ"المجاملات" للنادي الأحمر في بعض القرارات الأخيرة.

وقال عبد الرازق، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بلس 90" على قناة النهار:" الأهلي يمتلك قائمة قوية من اللاعبين، لكنه بحاجة لمدرب أجنبي قوي الشخصية. اللاعب الأجهز حاليًا في وسط الملعب هو محمد علي بن رمضان، وسيكون على حساب عمرو السولية، على أن يلعب مروان عطية خلفه. من الأفضل حاليًا الاعتماد على ثنائي بمواصفات رقم 8 و10 بدلًا من لاعبي ارتكاز تقليديين."

وأضاف: "تريزيجيه يجب أن يكون أساسيًا بدلًا من بن شرقي، أما محمد الشناوي فليس في مستواه المعهود رغم خبراته الكبيرة، ويجب دعمه لاستعادة مستواه."

وعن سباق الدوري، قال: "الأهلي اقترب من حسم اللقب، وتأجيل لجنة التظلمات لقرار خصم النقاط حتى اتضاح موقف الأهلي من التتويج قد يُعد مجاملة، خصوصًا أن القرار سيصدر فقط إذا خرجت نتيجة الزمالك وبيراميدز لصالح الأهلي."

وأكد عبد الرازق أن مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي ستكون صعبة للغاية بسبب طموح الأخير في حجز بطاقة للكونفدرالية، منتقدًا في الوقت نفسه تأجيل القمة أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن "الأهلي لا يحتاج إلى مساعدات، لكن هناك بعض القرارات تبدو وكأنها تصب في صالحه."

واختتم تصريحاته قائلًا: "الإسماعيلي يعيش وضعًا صعبًا، ومباراته أمام مودرن سبورت ستكون حاسمة، وهناك علامات استفهام حول تطبيق الهبوط حال هبوط فرق بلا جماهير. قد تكون هناك نية لإلغاء الهبوط من أجل بقاء الإسماعيلي."