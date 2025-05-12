السعودية تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، دعمها للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم"، مجددًا "رفضه القاطع لما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني".

وأكد بن سعيد، "موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

ويعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الثلاثاء من كل أسبوع، إلا أنه عقدها اليوم الاثنين بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة غدا الثلاثاء.

وعبّر مجلس الوزراء السعودي، من جهة ثانية، "عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان الهند، والتأكيد على مواصلة المملكة المساعي بالتعاون مع شركائها في المجتمع الدولي للوصول إلى سلام دائم بين البلدين".