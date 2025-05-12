تستضيف صالة الملك عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي، اليوم مباراة قوية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد في السابعة مساء.

فيما يقام نصف النهائي الآخر بين الترجي التونسي مع منتدي المغربي في تمام التاسعة مساء، على أن يلتقي الفائزان في المباراة النهائية غدا.

وعلى مستوى السيدات، يتلقي فريق الأهلي بنظيره الجمعية النسائية بالساحل التونسي في تمام الساعة 4:30 عصر اليوم، بينما يلعب بترو أتليتكو أمام أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثانية ظهرا، في نفس البطولة.

كما تنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية.

رجال الأهلي جاءوا في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

أما الزمالك فقد وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني، والأهلي الليبي.

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.