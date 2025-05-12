تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025.





وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 10 جنيهات.

تراجعت أسعار البطاطس جنيها لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

انخفضت أسعار البصل 50 قرش لتترواح بين 4.5 إلى 7 جنيهات.

تراجعت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت أسعار الجزر؛ لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وهبطت أسعار الفاصوليا 3 جنيهات لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

وتراجعت أسعار الباذنجان جنيهين لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وانخفضت أسعار الفلفل الرومي جنيها ليتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وتراجع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 3 إلى 10 جنيهات.

وانخفضت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 12 إلى 16 جنيها.

وهبط سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 5 إلى 12 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفع سعر البرتقال الصيفي؛ جنيهين ليتراوح بين 18 إلى 22 جنيها.

وثبتت سعر اليوسفي؛ ليتراوح بين 20 إلى 40 جنيها.

وصعد سعر الليمون البلدي؛ 5 جنيهات ليتراوح بين 55 إلى 80 جنيها.

وسجل سعر العنب النباتى ما يتراوح بين 40 إلى 70 جنيها.

وسجل سعر التفاح البلدي ما يتراوح بين 25 إلى 40 جنيها.

وصعدت أسعار الجوافة ؛ لتتراوح بين 22 إلى 34 جنيها.

وزادت أسعار الفراولة ؛ جنيهين لتتراوح بين 14 إلى 24 جنيها.

وصعد سعر الكانتالوب ؛ 4 جنيهات ليتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

استقر سعر البطيخ؛ ليتراوح بين 36 إلى 54 جنيها.