رئيس أورلاندو بايرتس يكشف تفاصيل فسخ التعاقد مع ريفيرو

كشف إيرفين خوزا، رئيس مجلس إدارة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي تفاصيل فسخ التعاقد مع خوسيه ريفيرو، المدير الفني للفريق، والمرشح لتدريب النادي الأهلي.

وقال إيرفين خوزا في تصريحات نقلتها صحيفة تايمز الجنوب إفريقية: "ريفيرو تواصل معنا قبل بضعة أسابيع بطلب فسخ عقده قبل الموعد المحدد، بعد توقيعه مع نادٍ جديد".

وأضاف: "نظرًا للتوقيت، وفي خضم سلسلة من المباريات الحاسمة للفريق، رأينا أنه من الأفضل تأجيل هذا الإعلان إلى ما بعد نهائي كأس نيدبانك".

وأتم إيرفين خوزا تصريحاته قائلًا: "لقد كانت مساهمة ريفيرو منذ انضمامه إلى النادي هائلة.. لقد تعلمنا منه الكثير، وتعلم هو الكثير منا.. بينما كنا نفضل تكريمه رسميًا بتوديع مناسب، فإننا نحترم تمامًا قراره بالمغادرة قبل نهاية فترة ولايته".