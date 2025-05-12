محافظ البحر الأحمر: إدراج مشروع المدينة الجامعية بالغردقة في الخطة الاستثمارية

في إطار التعاون المثمر والمستدام بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظة البحر الأحمر، وبناءً على التنسيق الفعّال الذي تم بين اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ووزارة التخطيط، أعلن المحافظ عن بشرى سارة لأبناء المحافظة والطلاب الوافدين للدراسة بجامعة الغردقة، حيث تم إدراج مشروع إنشاء مبنى المدينة الجامعية ضمن الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2025/2026.

ويأتي هذا المشروع الهام استجابة لطلب المحافظة بشأن دعم جامعة الغردقة، وحرصاً من الدولة على توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب، خاصة القادمين من مدن محافظة البحر الأحمر وكذلك من المحافظات الأخرى.

وقد أوضحت وزارة التخطيط أنه تم الانتهاء من إعداد مقترح خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتم تخصيص مبلغ ٤٥٢ مليون جنيه لجامعة الغردقة، وذلك لاستكمال عدد 3 مشروعات جارية حالياً، بالإضافة إلى إدراج مشروع المدينة الجامعية الجديد.

وأكد اللواء عمرو حنفي أن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في تطوير المنظومة التعليمية داخل المحافظة، وسيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل الطلاب المغتربين، كما يعزز من مكانة جامعة الغردقة كمؤسسة تعليمية إقليمية جاذبة.

كما أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لوزارتي التخطيط والتعليم العالي على دعمهما المستمر للمشروعات التنموية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في تهيئة كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن المدينة الجامعية الجديدة ستسهم في توفير سكن آمن ومجهز للطلاب، ما يضمن بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة على التفوق والتميز الأكاديمي.