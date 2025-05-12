استشهاد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في شمال غزة

استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة فاطمة التي كانت تؤوي آلاف النازحين بمدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنًا، وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء".

وذكرت المصادر أن "من بين الشهداء خمسة أطفال تناثرت أشلاؤهم في المكان".

ووفق المركز ، "نسف جيش الاحتلال عددًا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة".