ترامب يمنح شركات الأدوية مهلة 30 يوما لخفض أسعارها

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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا اليوم الاثنين يعطي شركات الأدوية مهلة قدرها 30 يوما لخفض أسعار بيع أدويتها في الولايات المتحدة، أو مواجهة حدود جديدة بشأن ما تدفعه الحكومة لهذه الشركات.

ويدعو الأمر التنفيذي وزارة الصحة، برئاسة الوزير روبرت إف. كينيدي ، إلى التوسط من أجل تحديد أسعار جديدة للأدوية.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم تطبيق قاعدة جديدة تربط سعر الذي تدفعه الحكومة في الولايات المتحدة للأدوية بأقل أسعار تدفعها أي دولة أخرى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين: "سنعمل على تحقيق المساواة.. سندفع جميعا نفس المبلغ. سندفع ما تدفعه أوروبا."

ومن غير الواضح ما إذا كان للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الجمهوري أي تأثير على ملايين الأمريكيين الذين يتمتعون بتأمين صحي خاص.

وتتمتع الحكومة الاتحادية بأكبر قدر من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية ميدي كير وميديك أيد.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية تنفق مئات المليارات من الدولارات على الأدوية الموصوفة والحقن وعمليات نقل الدم والأدوية الأخرى كل عام عبر برنامج الرعاية الطبية ، التي تغطي نحو 70 مليون أمريكي من كبار السن.

ووصف اللوبي البارز المحتكر لتجارة الأدوية في البلاد أمس الأحد، الأمر بأنه "اتفاق سيئ" للمرضى الأمريكيين.

ويدفع صانعو الأدوية منذ فترة طويلة بأن أي تهديدات لأرباحهم يمكن أن تؤثر على الأبحاث التي يقومون بها لتطوير أدوية جديدة.