محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي لليوم الثاني لمتابعة مستوى الأداء

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثاني على التوالي، مستشفى التأمين الصحي بجديلة، في زيارة مفاجئة، لمتابعة تغيير مستوى الأداء بناءا على زيارته أمس، مصطحبا معه الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، وتبين تلافي كل الملاحظات التي رصدها المحافظ بالأمس، وفتح أبواب الصيدليات لصرف الأدوية مبكرا، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين.

والتقى محافظ الدقهلية، المدير الجديد لمستشفى التأمين بجديلة، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كل العاملين بالعيادة بنفس الالتزام وذات الأسلوب، كما أكد المحافظ على مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بالمرور الميداني اليومي على جميع عيادات ومستشفيات التأمين للتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين.

وتجول المحافظ في عدد من العيادات داخل التأمين الصحي بجديلة، والتقى المواطنين واستمع إليهم، مؤكدا لهم حرصه على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة لهم، وتقديمها بالشكل اللائق الذي يراعي كبار السن والمرضى والمترددين.

الجدير بالذكر أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قرر أمس، إحالة مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق لتغيبهما عن العمل حتى الساعة التاسعة صباحا وتوقف العمل بالصيدليات، بالرغم من وجود العديد من المرضى والمترددين، ووجود الصيادلة داخل صيدلية المستشفى وعدم التشغيل، وعدم صرف الأدوية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.

يأتي ذلك بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين تفيد بسوء خدمة مستشفى التأمين الصحي في جديلة بمدينة المنصورة، ودخل على إثرها محافظ الدقهلية وسط المواطنين صباح يوم الأحد الماضى كأحد المترددين لمدة ساعة لاكتشاف سلبيات المستشفى دون الإعلان عن هويته ليفاجئ بتدهور الخدمة ليصدر عدة قرارات.

كما كلف المحافظ، الدكتور محمد رياض مدير التأمين الصحي بالدقهلية، بإحالة مدير المستشفى ونائبه للتحقيق وتحريك مدير المستشفى من موقعه لمكان آخر، لعدم أدائه لمهام وظيفته بالشكل المطلوب الذي يلبي احتياجات المرضى.

وقال مرزوق إنه أثناء زيارته المفاجئة، تواجدت إحدى مفتشات الصحة التي رصدت تلك المخالفات وعرض تقرير بتلك المخالفات.

ووجه محافظ الدقهلية، بتكثيف جولاته المفاجئة خلال المرحلة المقبلة على عيادات التأمين الصحي؛ للتأكد وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والمترددين، مشيرا إلى أنه لن يقبل أي تقصير أو تقاعس أو إهمال تحت أي مبرر.