اليمن: الجهود مستمرة لربط محافظاته الشرقية بكهرباء السعودية

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الثلاثاء، استمرار الجهود لربط المحافظات الشرقية لبلاده بكهرباء من المملكة العربية السعودية.

وقال الخنبشي، في بيان رسمي عقب ترؤسه اجتماعا موسعا ناقش أوضاع مديريات وادي وصحراء حضرموت، إن هناك تحركات جارية لمعالجة ملف الكهرباء، مع قرب وصول المحطات الإسعافية لوادي وساحل حضرموت.

وأشار إلى وصول الكميات الإسعافية من المشتقات النفطية لتعزيز منظومة تشغيل الكهرباء، ما سيؤدي إلى تخفيف معاناة المواطنين.

وأعلن الخنبشي، جهود لربط المحافظات الشرقية (حضرموت - المهرة - شبوة) بشبكة كهرباء السعودية، معربا عن أمله في نجاح هذه الجهود.

وأعرب المسئول اليمني، "عن شكره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية واهتمامهم المتواصل بمحافظة حضرموت".

وتعاني حضرموت والعديد من المحافظات اليمنية عجزا كبيرا في توليد التيار الكهربائي، في واقع مليئ بالتعقيدات.

وفي سياق متصل، اعتبر الخنبشي، أن مديريات وادي وصحراء حضرموت شهدت تقدما عسكريا وأمنيا مفصليا عقب الأحداث التي مرت بها المحافظة.

ولفت إلى أن "انتشار قوات درع الوطن أسهم في تثبيت الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة، في أكبر عملية انتشار للقوات العسكرية".

وأفاد بأنه يجري ترتيب أوضاع العسكريين والأمنيين في حضرموت، مسنودا بدعم من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي كان قد سيطر على حضرموت في ديسمبر الماضي، قبل أن تستعيدها للقوات الحكومية في الشهر التالي، بدعم كبير من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية.

وفي 9 يناير الماضي، أعلنت العديد من قيادات الانتقالي الجنوبي حل المجلس بنفسه وإغلاق مقراته في الداخل والخارج، وسط ترحيب يمني كبير.

فيما رفضت قيادات أخرى في المجلس حله وشددت على التمسك بأهدافه قبل أن تقوم قبل أيام بتغيير اسمه إلى "المجلس الانتقالي للجنوب العربي".