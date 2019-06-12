الإمارات تعتزم تنفيذ محطة كهرباء في جنوب اليمن بتكلفة 100 مليون دولار

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية مع وزارة الكهرباء اليمنية لتنفيذ محطة كهرباء في عدن، بجنوب اليمن، بتكلفة مئة مليون دولار.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد وقعت "مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية" اتفاقية بهذا الشأن أمس مع وزارة الكهرباء اليمنية.

ونقلت عن أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد القول إنه تم اعتماد مئة مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية، وستكون طاقتها الإنتاجية حوالي 120 ميجاوات، وسيستفيد منها نحو 5ر2 مليون مواطن يمني.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة بتوريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقوة إنتاجية 120 ميجاوات، وسيتم تشغيلها في أواخر عام 2019.

وجرى توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمؤسسة خليفة في أبوظبي، ووقعها عن الجانب الإماراتي الزعابي، فيما وقعها عن الجانب اليمني نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني بحضور رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك.

وكان عبدالملك وصل إلى الإمارات، على رأس وفد من حكومته، أمس الأول الاثنين في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، تلبية لدعوة من الحكومة الإماراتية.