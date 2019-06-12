ترامب: ندرس إرسال 2000 جندي أمريكي إلى بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وبولندا تبحثان إرسال نحو 2000 جندي أمريكي من ألمانيا أو أماكن أخرى إلى بولندا، كما أن الأخيرة تدرس السماح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية لها على الأراضي البولندية لكنه لم يتم وضع قرارات نهائية بشأن أي من الخطتين.

وأضاف ترامب ـ خلال لقائه اليوم الأربعاء في المكتب البيضاوي مع نظيره البولندي أندريه دودا الذي يزور واشنطن حاليا ـ أنه لن يتم إرسال قوات إضافية موجهة إلى أوربا، رفضا التعليق على ما إذا كانت تلك القوات أو القاعدة دائمة أو مؤقتة.

وكان مسئولون أمريكيون قد ذكروا أمس الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي يخطط لنشر قوة عسكرية قوامها 1000 جندي في بولندا بهدف ردع الأنشطة العسكرية الروسية على طول الحدود مع بولندا الواقعة في أوربا الشرقية حيث على مدار أشهر كان مسئولون بولنديون يحثون الإدارة الأمريكية من أجل إرسال قوات إضافية.

كانت مصادر قد ذكرت في الشهر الماضي أن الولايات المتحدة وبولندا بصدد توسيع حجم الوجود العسكري الأمريكي في بولندا ، كما أفادت بأن واشنطن تدرس إمكانية تقديم عرض للدولة الأوربية الشرقية ببيع مقاتلات " إف ـ 35 ".