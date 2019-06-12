القبض على نافالني خلال مظاهرة في موسكو لدعم صحفي استقصائي

ألقت الشرطة الروسية اليوم الأربعاء القبض على المعارض البارز أليكسي نافالني أثناء مشاركته في مظاهرة تدعم الصحفي الاستقصائي إيفان جولونوف.

وأعلنت متحدثة باسم نافالني نبأ اعتقاله عبر تويتر. وتظهر صور تم نشرها كيف تم جذب المعارض المنتقد للكرملين بشدة إلى حافلة للشرطة من جانب رجال شرطة في موسكو.

وذكرت بوابة "أو دبليو دى إنفو" الإلكترونية المعنية بالحقوق المدنية، أنه تم اعتقال 90 متظاهرا على الأقل.

وكان جولونوف قد حذر من قبل من الاحتجاجات غير المصرح بها، وتم الإفراج عن الصحفي مساء أمس الثلاثاء، بعد اعتقاله لأيام قليلة بتهمة تتعلق بالمخدرات.

وقال وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن جميع التهم الموجهة ضده سوف تُسقط بسبب عدم كفاية الأدلة. وفقا للتحقيق، لم يكن هناك دليل على ارتكاب الصحفي /36 عاما/ أي جريمة.

ويُعرف جولونوف بكتابة مقالات استقصائية تنتقد بصورة حادة حكومة مدينة موسكو على موقع الأخبار المستقل المعروف على نطاق واسع باسم "ميدوزا".

ويشار إلى أن نافالني هو أحد أعنف وأبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد دعا نافالني /43 عاما/ بشكل متكرر إلى احتجاجات على مستوى البلاد ضد النخبة الحاكمة في السنوات الأخيرة، وتم الزج به في السجن عدة مرات نتيجة لذلك.