ذعر من وجود قنبلة بعد العثور على طرد مشبوه قرب مركز شرطة بالسويد

ذكرت شرطة السويد، اليوم الأربعاء، أن طردا مشبوها، تم وضعه في مدخل مركز قيادة الشرطة في مدينة لينكوبينج جنوب البلاد، تبين أنه لا يحتوي على عبوات ناسفة، مضيفة أن عملية أمنية تنتهي.

وأطلق خبراء مفرقعات، تم إرسالهم للموقع طلقات على الطرد، بدون أن يتسببوا في انفجار.

وقالت الشرطة إنها لم تتلق أي تهديدات وتواصل التحقيق في الحادث.

وتم رفع المنطقة الأمنية التي تم إقامتها في وقت لاحق.

وكإجراء احترازي، تم إقامة المنطقة الأمنية حول مركز الشرطة ،وإخلاء مدرسة قريبة وإعادة التلاميذ إلى منازلهم وإغلاق العديد من المباني الحكومية والشركات.

وقالت المحكمة الجزئية بالمدينة إنه لم يتم عقد أي محاكمات اليوم الأربعاء.

ومركز الشرطة واحد من عدة مكاتب بمنطقة "جارنيسونين" وهي منطقة عسكرية سابقة، تم وقف العمل بها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

وكانت مدينة "جارنيسونين"، على بعد حوالي 175 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم قد شهدت انفجارا قويا يوم الجمعة الماضي، حطم النوافذ وألحق أضرارا بالعديد من المباني، مما تسبب في إصابة حوالي 20 شخصا بشكل طفيف، وتم نقل عدد ضئيل منهم إلى المستشفيات.