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عاجل.. الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا بحريا على قطاع غزة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 9:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 12 يونيو 2019 - 9:31 م

فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصارًا بحريًا على قطاع غزة، بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.

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