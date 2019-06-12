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فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، حصارًا بحريًا على قطاع غزة، بذريعة استمرار إطلاق البالونات الحارقة من غزة، وذلك وفقًا لما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل.