الرياضة: هناك اتجاه لاستمرار تطبيق «تذكرتي» في المسابقات الأخرى



علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على إطلاق تطبيق تذكرتي، لحجز تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «ده مشروع عظيم ورائع وهناك اتجاه لاستمراره في المسابقات الأخرى كالدوري العام وكأس مصر».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن منظومة تذكرتي وما يتم حاليًا في ملاعب بطولة كأس الأمم الإفريقية يعد إنجازًا على مستوى الوزارات والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد أن الرئيس السيسي قد وجه بتذليل كافة العقبات واستضافة بطولة الأمم الإفريقية وفقًا لم يتم من إنجازات منذ توليه رئاسة الجمهورية.



وتنطلق بطولة الأمم الإفريقية في 21 يونيو الجاري، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.