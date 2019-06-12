الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني للإعراب عن تحفظها على تصريحاته

استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني بالخرطوم عرفان صديق "للإعراب عن تحفظات الخرطوم تجاه تصريحاته، ومواقفه غير المتوازنة تجاه التطورات والأحداث الحالية في البلاد، والتي ظلت على هذا النحو منذ أبريل الماضي".

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالإنابة في الوزارة السفير عمر دهب، نوه خلال الاستدعاء إلى التغريدات المتكررة للسفير على تويتر ومحتواها، والتي تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة ومبادئ سيادة الدول المتساوية، والتي تنبني عليها العلاقات الدولية والمنظمة الأممية الجامعة للدول.

وأشار الوكيل المساعد بصفة خاصة خلال اللقاء إلى الوقائع المبتورة التي أوردها السفير البريطاني عن ملابسات فض الاعتصام من أمام قيادة القوات المسلحة، والتي تبنتها وزارة الخارجية البريطانية حيث غضت الطرف على سبيل المثال عن حقيقة إعلان المجلس العسكري الانتقالي استعداده للتفاوض دون أية شروط مسبقة، وهو ما يتوقع المجلس من شركائه في هذه العملية الوطنية الكبيرة أن تحذو حذوه.

ونوه الوكيل المساعد خلال الاستدعاء إلى ضرورة العمل سويًا لمراعاة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مجابهة الإتجار بالبشر، الهجرة غير الشرعية، التطرف العنيف والإرهاب الدوليين.