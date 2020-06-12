بايدن يهاجم ترامب مع تجاوز إصابات كورونا في أمريكا مليوني حالة

هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية مجددا الرئيس دونالد ترامب بسبب طريقة إدارته لجائحة كورونا مع تجاوز حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة مليوني إصابة وقال إن ترامب "لا يزال يرفض التعامل مع الفيروس بجدية".

وأشار بايدن، الذي يواجه ترامب في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر المقبل، إلى أن عدد حالات كوفيد-19 يواصل الزيادة في أكثر من 20 ولاية. واتهم الرئيس الجمهوري بأنه "يحاول تجاهل الواقع"، وفقا لوكالة رويترز.

وقال بايدن، الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، في بيان "حتى الآن وبعد الحصيلة التي لا تصدق والتي تكبدها بلدنا بالفعل لا يزال الرئيس ترامب يرفض التعامل مع الفيروس بجدية".

بدورها، ردت حملة ترامب بالإشارة إلى القيود على السفر من الصين التي فرضها الرئيس قائلة إنها أنقذت "أرواحا لا حصر لها".

وقال تيم مرتو المتحدث باسم الحملة "أجرت الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس فحوصات للفيروس أكثر مما أجرته سائر البلدان الأخرى مجتمعة... وفي الوقت نفسه يواصل جو بايدن قذف قنابل حزبية غير مجدية من على الهامش".

وتجاوزت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة 116 ألفا وهي أعلى حصيلة في العالم. وتواجه نحو ست ولايات منها تكساس وأريزونا زيادة في عدد مرضى كورونا الذين يشغلون أسرة مستشفيات مما يعزز مخاوف من أن تؤدي إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي لموجة ثانية من العدوى.