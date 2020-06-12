بايدن: ترامب سيحاول سرقة الانتخابات الرئاسية

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أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه لا يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتصرف بنزاهة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في نوفمبر المقبل.

وقال النائب السابق لرئيس الولايات المتحدة في تصريحات أدلى بها مساء الأربعاء بتوقيت أمريكا لبرنامج "دايلي شو" الذي تبثه قناة "كوميدي سنترال" الأمريكية: "هذا الرئيس سيحاول سرقة الانتخابات... فهذا الرجل يقول إن جميع أوراق الاقتراع البريدية مزيفة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن ترامب سيرفض مغادرة البيت الأبيض في حالة هزيمته أجاب بايدن: "نعم، اعتقد ذلك".

وأضاف بايدن أنه "مقتنع تماما" بأن الجيش الأمريكي سيرافق ترامب للخروج من البيت الأبيض في أعقاب ذلك.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني تصريحات بايدن بأنها "نظرية مؤامرة"، وقالت لشبكة فوكس نيوز اليوم الخميس إن ترامب يتطلع بسرور لخوض الانتخابات.

وقال بايدن إنه سيتحدث خلال حملته الانتخابية عن كذب ترامب، مضيفا: "هذا الرجل ليس جيدا".

وأعلن بايدن أنه يتوقع أن يهاجمه ترامب بصورة شخصية، "وسيردد أمورا عني وعن أسرتي وأولادي وكل من يمت لي بصلة... لكنها جميعا أقوال أقل ما يقال عنها أنها غير صحيحة".

وأضاف بايدن أنه ارتكب أخطاء وسيقع في أخطاء لكن "النقطة الحاسمة هي أنني سأتحمل المسؤولية عن أخطائي".