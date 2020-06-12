قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه من الطبيعي أن تتحول الدولة في وقت من الأوقات مثل الدول الأخرى، فيما يخص وضع مواعيد معينة لفتح وإغلاق المحال والالتزام بهذه المواعيد.

وأضاف «هيكل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» المُذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الخميس، أن أزمة فيروس «كوفيد- 19» ساعدت في تقليل التلوث الذي نتج عن كثرة الحركة واستهلاك الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تدرس جيدًا استمرار غلق المحال في ساعات معينة من الليل بعد انتهاء أزمة كورونا.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية مرجعية الدولة الأولى في أزمة فيروس كورونا المستجد مع مراعاة الوضع الخاص للدولة، منوهًا بأن كل دولة تتخذ القرارات، بناءً على ظروفها الخاصة.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على صحة الناس، مع ضمان دوران عجلة الاقتصاد، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية كافة.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها، أمس الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقا لتطورات الوضع الصحي في البلاد.