هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على سان جيلواز بهدفين

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا مهمًا على ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي البايرن النجم هاري كين في الدقيقتين 52 و55، كان الثاني منها من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء طرد لاعب بايرن، كيم مين جاي، في الدقيقة 62، وسط محاولات الفريق للحفاظ على النتيجة حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بمرحلة الدوري بالبطولة، بعد الفوز في 6 مباريات من أصل 7، بينما تراجع يونيون سان جيلواز إلى المركز 31 برصيد 6 نقاط