إيران تستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي بمفاوضات فيينا خلال الأسبوع الحالي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، اليوم السبت، أن مفاوضات فيينا لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مستبعدا التوصل إلى اتفاق نهائي في المحادثات خلال الأسبوع الحالي.

وفي حديثه لدى ختام الجول الجديدة من محادثات فيينا، قال عباس عراقجي رئيس الوفد الإيراني المفاوض: "بدأت اليوم الجولة السادسة من المفاوضات بعقد اجتماع للجنة المشتركة، وتم اتخاذ القرار بمنح سرعة أكبر للعمل، وأن ندرس القضايا المختلف بشأنها، خلال الاجتماعات بين الخبراء والمدراء السياسيين من اجل التوصل الى الحلول اللازمة لها".

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن عراقجي قوله: "نواجه وضعا معقدا بسبب أن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي تتضمن جملة من القضايا التقنية والقانونية والسياسية، فضلا عن أن التحقق من إجراءات أمريكا بحد ذاته يتضمن بعض التعقيد، ولابد من التخطيط لذلك والتدقيق بشأنه وتحديد المعايير لهذا الأمر".

وأوضح عراقجي: "من المؤكد أنه على الولايات المتحدة أن تتخذ الخطوة الأولى، وأن تتخذ كل إجراءاتها في البداية، ثم تتحقق إيران منها، وبعد ذلك سنعود إلى التزاماتنا".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق مناسب وجيد بالنسبة لإيران.

ونفى عراقجي أن تكون للمفاوضات صلة مباشرة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، مبينا أنه رغم ذلك فالانتخابات لها أهميتها الكبرى، ومعربا عن أمله بأن تجري انتخابات "عظيمة" بمشاركة شعبية واسعة.