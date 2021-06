جيلبرتو سيلفا يدعم اللاعب أريكسن: عائلة كرة القدم تتضامن معك

أعلن اللاعب جيلبرتو سيلفا، نجم فريق أرسنال السابق، عن دعمه للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، والذي سقط على أرضية الملعب إثر تعرضه لنوبة قلبية في المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع فنلندا، مساء اليوم السبت.

وقال سيلفا، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «أصلي من أجل اللاعب كريستيان إريكسن وعائلته والدنمارك بأكملها.. عائلة كرة القدم تتضامن معك».

All my thoughts and prayers are with Christian Eriksen, his family and the whole of Denmark. Christian, the football family is with you. #FootballBrother