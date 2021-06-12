 تسجيل إصابات بسلالة دلتا في كلية للفنون بفرنسا - بوابة الشروق
السبت 12 يونيو 2021 6:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

تسجيل إصابات بسلالة دلتا في كلية للفنون بفرنسا

د ب أ
نشر في: السبت 12 يونيو 2021 - 4:44 م | آخر تحديث: السبت 12 يونيو 2021 - 4:44 م

جرى تسجيل عدة حالات إصابة بسلالة دلتا من فيروس كوفيد-19 في إحدى كليات الفنون في مدينة ستراسبورج الفرنسية، بحسب ما ذكرته سلطات الصحة الإقليمية التي طبقت سلسلة من التدابير للحيلولة دون انتشار الإصابات.

وأصيب عدة أشخاص في كلية الفنون في رين بالمدينة بالسلالة التي ظهرت أول مرة في الهند، بحسب سلطات الصحة، ما أدى إلى مخاوف لأنها أكثر قدرة على الانتشار.

ولم يتضح بالضبط عدد الأشخاص الذين أصيبوا.

وجرى غلق الكلية منذ الخميس الماضي، بحسب تقرير صدر في صحيفة "ديرنير نوفيل دالزاس" المحلية.

وهناك عدد متزايد في الإصابات بسلالة دلتا في منطقة نوفيل أكيتين في جنوب غرب فرنسا. والسلالة نفسها كانت السبب وراء قيام الخبراء بإعادة دراسة خطط لرفع قيود مكافحة فيروس كورونا في بريطانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك