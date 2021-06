رحيم ستيرلنج: صلواتنا للاعب الدنماركي كريستيان أريكسن وعائلته

أعرب اللاعب البريطاني رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «صلواتنا إلى اللاعب الدنماركي كريستيان أريكسن وعائلته».

Thought and prayers go out to Christian Eriksen and his family 🙏🏾🇩🇰