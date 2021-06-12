رحيم ستيرلنج: صلواتنا للاعب الدنماركي كريستيان أريكسن وعائلته

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أعرب اللاعب البريطاني رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «صلواتنا إلى اللاعب الدنماركي كريستيان أريكسن وعائلته».

Thought and prayers go out to Christian Eriksen and his family 🙏🏾🇩🇰 — Raheem Sterling (@sterling7) June 12, 2021

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تعليق مباراة فنلندا ضد منتخب الدنمارك، بعد سقوط اللاعب إريكسن.

وسقط اللاعب الدنماركي، كريستيان إيركسن، في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، ولم تتأكد حالة اللاعب حتى الآن، ويحاول الطاقم الطبي إجراء الإسعافات الأولية.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تم تعليق مباراة فنلندا ضد منتخب الدنمارك في كوبنهاجن بسبب حالة طبية طارئة».