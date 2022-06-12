محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد وتعديل الحيز العمراني للمحافظة، وآخر مستجدات العمل في المشروع، وذلك بديوان عام المحافظة.



وجاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وممثلي الإقليم الثالث وممثلي دار الهندسة، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة ومديري إدارات التخطيط العمراني، وحماية أملاك الدولة والمساحة، والمتغيرات المكانية.



وأشاد المحافظ بأعمال مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد، والجهود المبذولة من كل الجهات المختصة لتحقيق أفضل تحديث للمخطط الاستراتيجي يتناسب مع مدينة بورسعيد.



ولفت إلى أن أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية نحو التوسع في مدينة بورسعيد، والاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتاحة.



وشهد اللقاء استعراض المستجدات المؤثرة على تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة، وآليات تحديث الوضع الراهن للمخطط، وعرض بريزنتش لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمحافظة.



وأشار المحافظ، إلى أن المخطط الاستراتيجي للمحافظة تم تحديثه ليكون مخطط نموذجي يتناسب مع طبيعة بورسعيد والرؤية المستقبلية للمحافظة وفقا للمشروعات والأنشطة المستجدة.



ويتناسب ذلك مع طبيعة المدينة لأكثر من 20 عامًا وخطة التنمية الشاملة التي تم بالفعل البدء في خطواتها بالمحافظة.



كما أن الجهات القائمة على تحديث المخطط وضعت حلولًا جذرية للمشكلات التي عانت منها المحافظة في المخطط السابق، موضحًا أن بورسعيد تمتلك كل المقومات الاستثمارية والسياحية والصناعية وشبكة الطرق والبيئة النظيفة التي تؤهلها للتنمية المستدامة.



ووجه المحافظ، الشكر لممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني نظرا لسرعة الانتهاء من تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمحافظة بورسعيد، والتوافق مع مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجي لبعض المناطق، طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمراني لبورسعيد طبقا للتعديلات التي صدر بها قرار جمهوري أو قرار مجلس الوزراء.



وأكد أن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي يحقق تعديل للمناطق غير المستغلة، ويدعم خطة المحافظة نحو التوسع في إنشاء مناطق استراتيجية وصناعية وسكنية وتعليمية وترفيهية تماشيا مع خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.