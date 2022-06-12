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استقرت أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 12 يونيو 2022، بالأسواق المحلية.

• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 18170 جنيها.

واستقر سعر طن السويس للصلب عند 18070 جنيها.

استقر سعر الطن حديد العشري عند 18000 جنيه.

استقر سعر حديد بشاي مسجلا 18075 جنيها.

استقر حديد المصريين مسجلا 1870 جنيها.

وسجل سعر حديد العتال 18050 جنيها.

واستقر سعر حديد المراكبي ليسجل 17850 جنيها.

واستقر سعر حديد العشري ليسجل 18 ألف جنيه.

استقر حديد مصر ستيل ليسجل 18 ألف جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1240 جنيها

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1200 جنيه.

واستقر سعر أسمنت لافارج ليسجل 1205 جنيهات.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1200 جنيه.

واستقر سعر أسمنت حلوان ليسجل 1250 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي ليسجل 1250 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا مسجلا 1160 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة وتسليم أرض مصنع، ويضاف عليها تكلفة النقل والشحن وهامش ربح التاجر.