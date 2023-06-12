البحرين ومنظمة التعاون الرقمي تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي

بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، مع ديمة يحيى اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، استعراض الجهود الحثيثة التي تبذلها منظمة التعاون الرقمي في توظيف التقنية للوصول إلى اقتصادات رقمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء تم خلاله أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمنظمة في مجال التحول الرقمي بما يحقق الأهداف المرجوة، وتدارس تعزيز الجهود لزيادة وتطوير برامج المنظمة وتوسيع عضويتها.