توقعات بفوز حركة «أوروبا الآن» في انتخابات الجبل الأسود

توقع المشاركون في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الجبل الأسود أمس الاحد، فوز حركة "أوروبا الآن!" ذات التوجه الإصلاحي، بينما لا تزال النتائج الرسمية معلقة اليوم الاثنين.

وأعلن معهد أبحاث الانتخابات (سي دي تي) في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في بودجوريتشا، أنه بعد فرز جميع مراكز الاقتراع تقريبا، حصل الحزب على 26% من الأصوات، وبالتالي حصل على 24 من أصل 81 مقعدا. وجاء الحزب الرئاسي السابق، "الحزب الديمقراطي الاشتراكي"، وهو ثاني أقوى حزب في البلاد، في المركز الثاني بعد حصوله على 23% من الأصوات، وبالتالي يمكنه أن يضمن 21 مقعدا.

جدير بالذكر أنه بعد الإطاحة بالرئيس الموالي للغرب، ميلو ديوكانوفيتش، من منصبه الذي شغله لفترة طويلة في أبريل الماضي، والصعود السياسي السريع لحركة "أوروبا الآن"، فإن المشهد السياسي في الدولة الصغيرة الواقعة بمنطقة البلقان يشهد تحولا.

يشار إلى أن الجبل الأسود ، البالغ تعداد سكانها 600 ألف نسمة، هي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتسعى إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.