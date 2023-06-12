باكستان تجلي آلاف الأشخاص من مناطق ساحلية بسبب مخاوف من الإعصار بيبارجوي

نشرت السلطات الباكستانية اليوم الاثنين، قوات لإجلاء نحو 100 ألف شخص من المناطق الساحلية، في ظل الاستعدادات لهبوب إعصار شديد القوة في بحر العرب هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إنهم طلبوا من المواطنين البقاء داخل منازلهم وحظروا الصيد والسباحة في الشواطئ كما تم وضع المستشفيات وخدمات الإنقاذ في حالة تأهب قصوى مع اشتداد قوة الإعصار بيبارجوي على بعد 600 كيلومتر من المناطق الساحلية الباكستانية.

وقال مراد علي شاه، رئيس وزراء إقليم السند جنوب باكستان: "نتوقع وصول الاعصار يوم 14 أو 15 يونيو. يجب أن نستعد قبل ذلك".

وبدأت وكالات الإنقاذ بدعم من قوات الجيش وقواب البحرية عملية اليوم الاثنين لإجلاء المواطنين من مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية وغيرها من المناطق الساحلية حسبما قال شاه لوسائل الإعلام.

وقال كبير خبراء الأرصاد ساردار سارفراز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الإعصار بيبارجوي، الذي من المتوقع أيضا أن يضرب ولاية جوجارات في الهند المجاورة، هو أسوأ إعصار يضرب باكستان منذ نحو 25 عاما.

وأضاف سارفراز: "ستهب رياح بسرعة 200 كيلومتر في الساعة ويمكن أن تهطل أمطار تصل إلى 400 ملليمتر في بعض المناطق خلال ساعات".