ميلوني: برلسكوني أكثر الشخصيات نفوذا في تاريخ إيطاليا

نعت رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني" رئيس الوزراء الأسبق "سيلفيو برلسكوني" الذي توفي اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما واصفة إياه بأنه "أحد أكثر الشخصيات نفوذا في تاريخ إيطاليا".

وقالت ميلوني - في رسالة بالفيديو - إن "برلسكوني كان مقاتلا قبل كل شيء وكان رجلا لا يخشى الدفاع عن قناعاته وكانت شجاعته وتصميمه بالتحديد هو ما جعله أحد أكثر الرجال نفوذا في تاريخ إيطاليا"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضافت "معه، علمت إيطاليا أنه لا يجب فرض قيود عليها أبدا.. وعلمت أنه لا يتعين عليها الاستسلام أبدا .. معه قاتلنا وانتصرنا وخسرنا العديد من المعارك.. وأيضا من أجله سنحقق الأهداف التي حددناها معا ، وداعا سيلفيو".

وكان برلسكوني قد ترأس أربع حكومات خلال حياته السياسية بين عامي 1993 و2011 ، وكان مالك نادي ميلان الإيطالي بين 1987 و2017 وصنع للفريق إنجازات كبيرة أبرزها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات.