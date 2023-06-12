ألقت مباحث القاهرة القبض على 5 أشخاص بينهم أب ونجليه وبحوزتهم 3 كيلو و550 جرام حشيش واستروكس بمنطقتى السلام وعين شمس.

البداية عندما ضُبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية ونجليه، مقيمين بمحافظة الجيزة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهم كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو و550 جراما، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وسيارتين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما ضُبط شخصين –لأحدهما معلومات جنائية ومقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس- حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.