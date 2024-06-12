وفاة المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما

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أعلن المنتج محمد العدل عن وفاة المنتج فاروق صبري، أحد أشهر منتجي السينما في مصر ورئيس غرفة صناعة السينما.

وكتب العدل عبر حسابه على فيسبوك: "رحل أحد أقطاب السينما المصرية وركن من أركان تاريخها، رحل فاروق صبري، البقاء لله."

يُذكر أن الراحل فاروق صبري كان كاتبًا ومنتجًا مصريًا، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات.

ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "خلي بالك من جيرانك"، "إحنا بتوع الأوتوبيس"، و"اقتل مراتي ولك تحياتي". كما قدم أعمالاً مسرحية مثل "الزعيم" و"كعب عالي".





