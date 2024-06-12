وزير الدفاع الألماني يعتزم إعادة نظام تسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية

من أجل تطبيق نموذج جديد للتجنيد الإلزامي، يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إعادة نظام تسجيل المؤهلين للخدمة العسكرية، الذي تم تعليقه قبل 13 عاما.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يعتزم الوزير إلزام الشباب من الذكور بتقديم معلومات عبر استبيان حول استعدادهم وقدرتهم على الخدمة العسكرية والمثول للفرز في حال اختيارهم.

ومن المنتظر أن يعلن بيستوريوس خطته لنموذج جديد للخدمة العسكرية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وألغت البلاد فعليا الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية للرجال في عام 2011 بعد 55 عاما، على الرغم من أن القانون الألماني لا يزال ينص على التجنيد المحتمل في حالة الحرب أو التوترات الأخرى.

ويواجه الجيش الألماني نقصا في عدد الأفراد في السنوات الماضية وتقلص قوامه العام الماضي إلى 181 ألفا و500 جندي على الرغم من الجهود الجديدة لجذب المتطوعين.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية إلى الالتفات لحالة الجيش الألماني المستنزف مع تعهد حكومة المستشار أولاف شولتس بإعادة بناء القوات المسلحة.

وكُلّف بيستوريوس بإجراء دراسات لنماذج مختلفة من الخدمة الإلزامية. وأشار الوزير خلال نقاش في البرلمان إلى أنه لا يعتقد أن ألمانيا يمكن أن تعتمد كليا على المتطوعين للخدمة العسكرية.