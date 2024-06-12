 أذربيجان: اختتام مناورات نسر القوقاز بمشاركة تركية جورجية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أذربيجان: اختتام مناورات نسر القوقاز بمشاركة تركية جورجية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 8:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 8:33 م

اختتمت في أذربيجان، اليوم الأربعاء، مناورات عسكرية مشتركة تحمل اسم "نسر القوقاز 2024" بمشاركة قوات خاصة من تركيا وجورجيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن المناورات التي انطلقت يوم 4 يونيو الجاري، اكتملت بنجاح، بحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية (أذرتاج).

وأضاف البيان أن طائرات حربية ومروحيات ومسيرات هجومية شاركت في المناورات التي تجري سنويا منذ العام 2009.

وشهدت المناورات إجراء تدريبات على تعطيل مركز القيادة وأدوات الاتصال للعدو وتحييد قوته البشرية.

وتهدف المناورات إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة للدول المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات وكذلك تحسين قدرتها على العمل معا.


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