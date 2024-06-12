كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الثلاثاء، يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة؛ بسبب تأثر البلاد بموجة حارة تبلغ ذروتها أيام الخميس والجمعة والسبت.

أما بشأن حالة الطقس في عيد الأضحى المبارك 2024، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة 41 درجة مئوية في أول أيام العيد، يليها انخفاض مع مُفترق أسبوع العيد والأسبوع التالي.

وفي محافظات شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة في أقصى حالاتها إلى 45 درجة يوم الجمعة القادمة، مع انخفاض طفيف أول أيام العيد، أما جنوب الصعيد فتتخطى فيها درجة الحرارة 45 مئوية تحت أشعة الشمس.

الموجة الحارة وتأثيرها على الأضاحي

يشتري المواطنون في مصر الأضاحي من الماشية هذه الأيام التي تسبق العيد، ويضعها بعضهم في أماكن قد تكون غير مجهزة بالتهوية السليمة أو المتماشية مع تحمل الحرارة، خاصة خلال الموجة الحارة التي تشهدها مصر وتستمر حتى العيد.

حتما يؤثر الطقس الحار على الحيوانات بطرق مختلفة، خاصة إذا طالت فترة ما قبل الذبح التي تستمر طوال أيام العيد الأربعة. لذا من المهم معرفة كيفية الحفاظ على سلامة الحيوانات وصحتها أثناء الطقس الحار، حيث يمكن أن تكون ضربة الشمس والإجهاد الحراري من الأمراض الخطيرة.

في حال ظهرت أية أعراض على الأضحية خلال الموجة الحارة، يرجى الاتصال بالطبيب البيطري على الفور للحصول على المشورة.

نصائح لوقاية الماشية (الأبقار) من الإجهاد الحراري

1. توفير المياه العذبة والنظيفة في جميع الأوقات، حيث تحتاج الأبقار غير المرضعة إلى ما لا يقل عن 45 لترًا من الماء يوميًا، وتحتاج الأبقار المرضعة إلى حوالي 100 لتر.

2. التأكد من أن أحواض المياه الخاصة بالماشية ممتلئة طوال اليوم.

3. تركيب الرشاشات أو المرشات في المراعي أو الساحات.

4. تجنب تعريض الحيوانات للبلل، لأنه يزيد من الرطوبة والشعور بالحر.

5. استخدام المراوح لتشجيع تدفق الهواء والتبخر.

6. توفير الكثير من الظل لحماية الحيوانات من أشعة الشمس وتوفير تهوية جيدة في حال وضعها في أماكن مغلقة.

7. عدم إجهاد الحيوان بلعب الصغار معه أو تحريكه دون سبب محدد، خاصة في أوقات الحرارة المرتفعة.

أعراض الإجهاد الحراري لدى الأبقار

1. تنفس سريع.

2. شرب أكثر من المعتاد.

3. التحرك ببطء.

4. الوقوف أكثر وانخفاض إنتاج الحليب.

### نصائح لوقاية الأغنام من الإجهاد الحراري

عادة ما تتأقلم الأغنام (الماعز والخراف) مع الظروف الحارة بشكل أفضل من غيرها من الحيوانات الكبيرة. تتحمل الماعز الحرارة بشكل أفضل من الأغنام، ولكن يجب أيضًا الالتزام بما يلي:

1. توفير المياه العذبة والنظيفة في جميع الأوقات.

2. قص الأغنام الصوفية قبل العطلة الصيفية.

3. التأكد من عدم قصها بالقرب من الأيام الحارة، لأن الأغنام المجزوزة حديثًا قد تكون عرضة لحروق الشمس.

4. توفير الكثير من الظل لحماية الحيوانات من أشعة الشمس.

5. التأكد من وجود مساحة كافية للحيوانات.

أعراض الإجهاد الحراري في الأغنام والماعز

1. اللهث المستمر.

2. تنفس سريع.

3. ضعف.

4. صعوبة في الوقوف.

5. زيادة درجة حرارة المستقيم.

إذا كنت تعتقد أن الأضحية تعاني من الإجهاد الحراري، فيرجى الاتصال بالطبيب البيطري على الفور.